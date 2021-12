Tiago Dantas, jogador do Tondela

Novo surto a afetar a equipa do Tondela

Quatro jogadores do Tondela testaram positivo à covid-19 no Tondela, um dia depois da equipa receber e perder com o Gil Vicente, por 3-0, na 16ª jornada da Liga Bwin. Desta feita, os jogadores infetados são Tiago Almeida, Telmo Arcanjo, Tiago Dantas e Eduardo Quaresma.

Recorde-se que já esta temporada, a equipa enfrentou um outro surto, que na altura levou ao isolamento de Pedro Trigueira, Babacar Niasse, Manu Hernando, Ricardo Alves, Salvador Agra e ainda o treinador Pako Ayestarán.