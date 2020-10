Público voltou ao estádio do Tondela: "Acreditamos que este é o melhor meio"

Comunicado emitido este sábado, no dia seguinte ao triunfo com o Portimonense.

Pela primeira vez desde que o surto pandémico da covid-19 mudou o quotidiano, o Tondela pôde receber adeptos, no âmbito dos testes-piloto que a Liga tem vindo a promover, e 132 aproveitaram a oportunidade de voltar às bancadas do João Cardoso, vendo o triunfo por 1-0 frente ao Portimonense.

Em comunicado, o clube mostrou satisfação e vincou a forma como tudo decorreu da melhor forma. "A CD Tondela - Futebol SAD vem por este meio sublinhar a sua satisfação pela realização, no Estádio João Cardoso, do primeiro jogo da Liga NOS, no continente, com a presença de adeptos. Mais de sete meses depois e cumprindo com todas as normativas de segurança, foi com emoção que voltámos a receber e sentir o calor dos nossos adeptos, acreditando plenamente que este é o melhor meio para trilharmos o caminho da normalidade.

Vimos também por este meio agradecer todo o empenho, profissionalismo e paixão com que os funcionários e colaboradores do CD Tondela encararam este enorme desafio de organizar um jogo aberto ao público a apenas 24 horas do início do encontro. Tal só foi possível graças à entrega demonstrada por todos que, em tempo recorde, conseguiram com sucesso levar avante esta enorme missão", surge escrito.

"Uma palavra igualmente para os voluntários que foram peça fundamental neste processo, bem como à Liga Portugal que foi incansável através da sua Direção e dos funcionários que connosco colaboraram no terreno em todos os momentos para que fosse possível abrir as portas do nosso estádio aos adeptos", concluiu.

O Tondela, refira-se, distribuiu máscaras nas entradas, onde mediu a temperatura aos espectadores, e jovens da claque conduziram-nos ao respetivo lugar, com o distanciamento salvaguardado, numa organização exemplar. Rafael Barbosa garantiu a noite perfeita.