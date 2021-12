Plantel do Tondela regressa aos treinos após cumprir isolamento profilático

Plantel do Tondela regressou aos treinos

Jogadores e membros da equipa técnica realizaram testes e todos testaram negativo ao coronavírus.

Após cumprir um período de isolamento profilático, por indicação da Direção-Geral da Saúde, em virtude de um surto de covid-19 no clube, o plantel do Tondela regressou aos trabalhos esta quinta-feira. Jogadores e membros da equipa técnica realizaram testes e todos testaram negativo ao coronavírus.

O treinador Pako Ayestarán e os jogadores Eduardo Quaresma, Salvador Agra, Manu Hernando, Niasse e Ricardo Alves estiveram infetados, mas já haviam regressado aos poucos durante esta semana. Agora foi a vez do restante grupo de trabalho (jogadores e treinadores) voltarem aos treinos.

A boa disposição foi nota dominante numa sessão que se desenrolou no campo de treinos do Estádio João Cardoso. O Tondela volta a treinar na manhã de sexta-feira. A equipa viaja a meio da tarde para Guimarães onde, no sábado, tem jogo a contar para a jornada 14 da Liga Bwin, frente ao Vitória.