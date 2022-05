Pedro Trigueira deu esperança aos adeptos do Tondela: "Agora é ir ao Jamor..."

Presença habitual nas redes sociais, o guarda-redes não se furtou a abordar a descida de divisão.

Ainda "carpir mágoas", expressão do treinador Nuno Campos, após o empate caseiro com o Boavista (2-2) que condenou o Tondela à descida ao segundo escalão, é num ambiente de frustração que a equipa vai, a partir de terça-feira, preparar a final da Taça de Portugal, com o FC Porto.

Presença habitual nas redes sociais, o guarda-redes Pedro Trigueira deixou palavras de "conforto" aos adeptos, a quem viu com "olhos em lágrimas."

"Agora, é ir ao Jamor e dar um bom espetáculo (...) é ir atrás do que foi perdido esta época e esperar que já no próximo ano veremos o Tondela a festejar a subida", declarou o capitão.

Leia a mensagem na íntegra:

"Sem ler nada acerca do assunto... Estive até agora off de tudo para me acalmar do momento que vivemos. Mas precisei vir aqui, porque sei que muitos também esperam uma palavra, seja para demonstrar-me apoio seja para descarregar alguma coisa menos positiva. Mesmo assim decidi passar por aqui, mesmo sabendo que poderia correr esse risco, porque existem adeptos que merecem isto. Existem adeptos que vi com olhos em lágrimas e sei que precisam de uma palavra, porque não querem insultar e sim conforto.

É Impossível falar individualmente quando foi geral o sentimento de frustração e tristeza que nos invadiu na nossa casa. Sentíamo-nos protegidos e motivados e acreditámos até ao fim que ia ser possível. Não foi.

Espero já na próxima época festejar a volta do Tondela ao primeiro escalão do futebol português. Agora, é irmos ao Jamor e dar um bom espetáculo de futebol a todos que gostam deste desporto. Agora, é ir atrás do que foi perdido esta época e esperar que já no próximo ano veremos o Tondela a festejar a subida! Sem conseguir dizer-vos mais nada, porque a mim também me está a custar... Um grande abraço a todos e obrigado pelas mensagens positivas."