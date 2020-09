Pako Ayesterán sabe o que falta ao Tondela

Treinador está a gostar da entrega que vê no processo defensivo, mas pede mais intensidade no plano ofensivo

Estado de espírito do grupo: "Estamos bem, preparados para o jogo e agora o que faz falta é demonstrar que estamos de facto preparados. Ainda estamos a construir a nossa identidade e o nosso ADN. Queremos ser uma equipa intensa e falta precisamente isso, ser mais intensos no ataque. Estamos a consegui-lo na fase defensiva, onde temos demonstrado grande solidariedade, mas precisamos de mais intensidade no ataque e sermos mais equilibrados. Tem-nos faltado ser mais perigosos no último terço do ataque".

Jogos em casa e fora: "Temos que ser diferentes dependendo do adversário que enfrentarmos, mas não queremos ser uma equipa diferente em casa e fora ao nível da iniciativa e da intensidade".

Componente física: "Tivemos jogadores que chegaram nas últimas duas semanas, como é o caso do Bebeto, com poucos treinos, outros que precisam de se adaptar a uma equipa e a um país diferente e logicamente estamos a pagar esse preço. Esperemos que daqui a poucas semanas estejam adaptados e com o ritmo dos outros companheiros".

Empate com o Rio Ave: "Ganhámos um ponto, que nunca é ótimo, mas ganhámos um ponto e é preciso valorizar o jogo do Rio Ave, que na segunda parte fez por empatar".

Bebeto, Agra e Murillo estão aptos? "Vai ser o primeiro jogo em que vamos ter toda a gente em condições e pronta para entrar no onze".

Marítimo: "Vimos o Marítimo frente ao Santa Clara, é uma equipa intensa, que explora bem as transições e temos que ter cuidado quando atacam, pois colocam muita gente no ataque".