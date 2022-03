Pako Ayestarán: "Vamos fazer o nosso papel para sair desta situação"

Pako Ayestarán viu o Tondela sair goleado do Estádio do Dragão

Declarações de Pako Ayestarán, na zona de entrevistas rápidas, após a goleada sofrida no Estádio do Dragão (4-0) diante do FC Porto, a contar para a 26ª jornada da Liga Bwin

Resultado: "Sabíamos das dificuldade em conseguir algo aqui hoje, frente a uma equipa muito competitiva, mas tínhamos esperança porque havia sempre percentagem de hipótese. No primeiro tempo controlámos bem os movimentos, saímos bem em transição, mas não tivemos a possibilidade de chegar ao último terço. O penálti e depois a expulsão, num momento em que ia mexer na equipa... A partir daí foi tudo muito difícil perante a qualidade e intensidade do FC Porto".

Tiago Dantas e Rafael Barbosa fora do onze inicial? "São dois jogadores que estão a fazer um bom trabalho, planeámos uma ação de jogo diferente, que ia ser muitas vezes direto, depois, quando tentámos ter mais bola, ia lança-los, mas com a expulsão foi diferente".

Caída para a zona de descida: "Vamos pensar jornada a jornada e no que depender de nós são oito finais, vamos treinar o melhor possível e fazer o nosso papel para sair desta situação, sabemos do nosso trabalho e quais são os nossos objetivos"