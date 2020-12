Pako Ayestarán vai poupar frente ao FC Porto a pensar na Liga

Onze do Tondela será diferente da visita para o campeonato, ao Dragão. Técnico espanhol deve fazer pelo menos quatro alterações.

Uma semana depois de ter perdido por 4-3 no Dragão, o Tondela volta a defrontar o FC Porto no seu estádio, desta vez para discutir a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal. Os beirões procuram igualar o melhor registo do seu historial, atingido em 2016/17 e em 2018/19, quando foram afastados nos "oitavos" pelo Leixões, em Matosinhos. Na primeira vez, sob a orientação de Petit, perderam por 2-1, e na segunda, com Pepa ao leme, foram eliminados no recurso aos penáltis.

Como o campeonato é a prioridade do Tondela e o compromisso seguinte - sábado, em casa, com o Moreirense - é considerado fundamental para quem está um ponto acima da linha de água, Pako Ayestarán prepara-se para fazer algumas poupanças no encontro desta tarde para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. E são, pelo menos, quatro as prováveis alterações em relação ao onze inicial do duelo para o campeonato.

A primeira possível mudança é a troca de guarda-redes. Babacar, titular sem seis jogos do campeonato, deve começar no banco, entrando Pedro Trigueira para a baliza. Recuperado de uma rotura muscular na coxa direita que o impedia de competir desde o jogo de Alvalade, a 1 de novembro, o guarda-redes de 32 anos já esteve no banco com o V. Guimarães e no Dragão e prepara-se para recuperar o lugar que foi seu em três jogos da Liga.

O técnico espanhol deverá optar pelo mesmo esquema de 3x5x2 do dia 5 e nos mesmos três centrais - Medioub, Yohan Tavares e Enzo Martínez -, mas na linha intermédia os alas deverão ser outros: Bebeto, à direita, e o argelino Khacef, no flanco oposto, são candidatos a ocupar os lugares de Tiago Almeida e de Filipe Ferreira. No miolo, é provável que o trio formado por Jaume Grau, João Pedro e Pedro Augusto seja desfeito. Por ser o quarto jogador do plantel com mais tempo de jogo (603'), o brasileiro Pedro Augusto precisa de descanso e poderá ser substituído por Jaquité, que daria, também, outra consistência defensiva.

A dupla da frente deverá ser novamente constituída por Rafael Barbosa e Mario González, que atravessa um grande momento de forma e marcou dois golos no Dragão. Strkalj é opção na vez do espanhol, caso Ayestarán entre também aqui no modo poupança.