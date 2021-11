Pako Ayestarán: "Temos de jogar como se este fosse o último jogo"

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, na antevisão do jogo de segunda-feira, com o Leixões

Aviso: "Tendo em conta que fomos eliminados da Taça de Portugal pelo Leixões nas últimas três eliminatórias, é um adversário muito difícil. Temos de estar à altura e temos de ter a mesma fome que eles vão ter. Vão jogar com tudo e nós temos de estar muito concentrados e evitar erros no início do jogo, de forma a não darmos confiança ao adversário. O Leixões tem um treinador experiente, que já ganhou a Taça de Portugal, que tem três avançados muito rápidos e que dão profundidade. É uma equipa que ganha muitas segundas bolas e que joga um futebol direto."

Mata-mata: "Sendo um jogo a eliminar, é sim ou sim. Na Liga Bwin ainda podes corrigir os teus erros, mas na taça não há essa possibilidade. Normalmente pagas esses erros. Por isso, temos de jogar como se este fosse o último jogo. Temos de ter um bom rendimento."

Hipóteses na prova: "Equipas como o Tondela não tem muitas possibilidades na Taça de Portugal, daí que a nossa prioridade seja o campeonato, mas isso não nos tira a ambição de seguir em frente."

Rotatividade: "Todos os jogadores têm demonstrado que podem ser importantes nesta equipa. Todos têm oportunidade e podem demonstrar nestes jogos, o potencial que têm".

Sem castigo para Rafael Barbosa, que saiu para os balneários sem agradecer aos adeptos, no final do Tondela-Marítimo: "Rafael Barbosa vai ser titular amanhã."