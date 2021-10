Pako Ayestarán "sabia que isto ia mudar"

Treinador do Tondela diz que tem "informação suficiente" sobre o Camacha, adversário do CdP, para poder concretizar o objetivo de seguir em frente na Taça de Portugal

Na antevisão da visita à Madeira, onde este sábado defronta o Camacha, da série A do Campeonato de Portugal, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, Pako Ayestarán, treinador do Tondela, afirmou que tinha a certeza que as coisas "iriam mudar" quando os resultados estavam longe do desejado. Nas duas últimas jornadas do campeonato, os beirões derrotaram o Famalicão, por 3-2, e o Belenenses, em Leiria, por 2-0.



Paragem nas competição

"As condições são as que são. O que conta para amanhã é que sejamos capazes de disputar o jogo com o máximo de seriedade e tentaremos ter o rendimento adequado para podermos seguir em frente na Taça de Portugal".



Análise ao adversário da série A do Campeonato de Portugal

"Temos informação suficiente do Camacha para defrontarmos esta equipa. Vai dificultar-nos a tarefa, porque ganhar nunca é fácil e por isso teremos que jogar com muita concentração e com a máxima seriedade".

Objetivo para a 3.ª eliminatória

"O objetivo é, claro, sermos competitivos em todos os jogos. Jogo a jogo e treino a treino procuramos focar-nos no que é mais imediato e agora o que é mais imediato é preparar bem este jogo e vamos com as ideias muito claras para a Madeira".

Últimos resultados

"Quando não estávamos a ganhar sabia que isto mudar porque via os jogadores no dia a dia. Todos os jogadores já demonstraram que podemos confirar neles. Para os jogadores que têm menos minutos era muito importante terem oportunidade de competir e estes jogos [amigáveis durante a paragem com Sanjoanense e Oliveira do Hospital] serviram para dar minutos aos que até agora participaram menos".

Qualidade do plantel

"A sorte que temos é que os jogadores já deram provas que qualquer um deles pode fazer parte do onze inicial. Aqui não há titulares nem suplentes, há jogadores que jogam mais e outros que jogam menos. Na época passada, por exemplo, houve jogadores que jogaram muito na primeira volta e na segunda não tiveram tanto protagonismo".