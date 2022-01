Pako Ayestarán quer "máximo nível e rendimento" na receção ao Vizela

Pako Ayestarán, treinador do Tondela

Redação com Lusa

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, disse esta sexta-feira que espera o "máximo nível e rendimento" da equipa no sábado, na receção ao Vizela, em jogo da 19ª jornada da Liga Sabseg.

"Desejo que sejamos capazes de estar ao nosso máximo nível, porque afinal as sequências não contam, venhamos de resultados negativos ou positivos, o que conta é o rendimento que teremos amanhã [sábado]", assumiu Pako Ayestarán.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Estádio João Cardoso, no sábado, pelas 18h00, o técnico espanhol desejou que os seus jogadores sejam "capazes de confirmar" o que têm "mostrado nos últimos jogos" e que tenham "o rendimento que se espera" do plantel.

O Tondela vem de uma sequência de dois empates seguidos para o campeonato, com uma vitória pelo meio para a Taça de Portugal, que colocou o clube, pela primeira vez, nas meias-finais da competição.

No entender do técnico, o empate por 2-2 na última jornada, em casa do Santa Clara, depois de estar a perder por 2-0, foi "positivo", porque os jogadores foram "capazes de virar o resultado, a equipa não baixou os braços, continuou a acreditar" e isso é "um estímulo emocional".

"Mas o importante é mantermos a estabilidade emocional, independentemente dos resultados. Sabemos que isto vai ser muito difícil até ao final, porque o Tondela está acostumado a que a tranquilidade não chegue até ao fecho da época e, portanto, quer se vença ou perca temos de continuar com igual responsabilidade, de segunda a domingo", defendeu.

Pako Ayestarán admitiu que, desde o início da época, "o mais importante, mais do que preparar a tática e estilo do jogo, foi conseguir implementar a capacidade de enfrentar a adversidade".

"Tens de ser capaz de ter ferramentas para mudar o que num determinado momento é uma adversidade para se converter numa fortaleza e, desse ponto de vista, a equipa está a responder e não caímos quando temos adversidades e esse é o caminho", sublinhou.

Neste sentido, considerou que o resultado deste caminho é fruto do "trabalho dos jogadores", uma vez que, defendeu, o seu, enquanto treinador, "é guiar, porque a responsabilidade tem de partir deles, têm de ser auto responsáveis" e "têm o mérito do que estão a fazer".

Do Vizela, o técnico espera "uma equipa a colocar muitas dificuldades e que estará no seu máximo nível para poder ter possibilidades de sacar algo positivo de todo o jogo", uma vez que se encontra numa posição inferior à do Tondela.

"Temos de ser nós próprios, é o mais importante, e conhecer o Vizela que é uma equipa que, quando vai para o ataque, vai de verdade, tem jogadores que provocam muito desequilíbrio e temos de estar muito atentos na defesa", reconheceu.

Sobre o mercado de inverno, o técnico assumiu que o grupo continua a "precisar de centrais", mas admitiu que quer que uma nova contratação "acrescente valor ao que o plantel tem" e é nesse sentido que "o clube está a trabalhar".

O Tondela, com 17 pontos, na 12ª posição, recebe este sábado, pelas 18h00, no Estádio João Cardoso, o Vizela, em 16º lugar, com 16, em jogo da 19ª jornada da Liga Bwin, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.