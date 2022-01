Pako Ayestarán: "Para qualquer equipa que lute pela permanência..."

Declarações de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, após a vitória por 1-2 no terreno do Portimonense, na 20ª jornada da Liga Bwin.

Pontos importantes: "Para nós, ou para qualquer equipa que lute pela permanência, todos os jogos são importantes e todas as vitórias cruciais."

Análise: "Fomos muito proativos desde início. Talvez no primeiro tempo nos tenha faltado algum ataque à profundidade e, com todo o domínio que tivemos, gerámos poucas situações de perigo no último terço e poucos remates. No segundo tempo, começámos melhor e fomos capazes de superar as dificuldades impostas pelo Portimonense. Sabíamos que se continuássemos proativos podíamos dar a volta ao resultado e foi isso que aconteceu."

Expulsão ajudou? "Sim, mas também estamos cansados de ver situações de superioridade numérica em que, às vezes, essas equipas têm dificuldades. As situações em que nos custava receber a bola entrelinhas no meio campo do adversário, com movimentos interiores, passaram a resultar e os golos surgiram."