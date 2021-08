Pako Ayestarán: "O Santa Clara é uma equipa das que gosto de ver"

Pako Ayestarán, treinador do Tondela

Redação com Lusa

Declarações de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, após a vitória por 3-0 na receção ao Santa Clara.

Análise ao jogo: "Enfrentámos uma grande equipa, que admiro, porque é uma equipa das que gosto de ver, mas, logicamente, tem dificuldades neste momento por estar a competir na Europa e tem de se concentrar na Liga [portuguesa] e, deste ponto de vista, sabíamos que íamos ter a nossa oportunidade. Queríamos fazer um início forte, com pressão alta e, a partir daí, tratar de começarmos com vantagem no marcador. Conseguimos e, a partir daí, o jogo foi mais controlável."

Plano deu certo: "O mais importante é conseguirmos manter o compromisso, o patamar elevado e a autoexigência que mostrámos hoje. Tínhamos um plano que saiu bem e a partir daí parabéns aos jogadores que são quem faz com que as coisas aconteçam."

Adeptos nas bancadas: "É sempre bom e bonito ver os adeptos no estádio, mas o mais importante foi o trabalho dos jogadores. O que fizeram, e o podermos ter esse resultado, foi por termos sido capazes de ter o rendimento que tivemos e fruto do rendimento, veio o resultado. O que podemos controlar é o nosso rendimento e é o que vamos procurar fazer ao longo do ano."