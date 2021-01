Pako Ayestarán: "É um erro pensar que Benfica se vai sentir pressionado"

O treinador do Tondela admitiu que não apostará num jogo muito aberto frente ao Benfica.

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, admitiu esta quarta-feira que não apostará num jogo muito aberto frente ao Benfica, optando por aproveitar as debilidades que a equipa adversária apresente na partida da 13.ª jornada da I Liga de futebol.

"Ir ao Estádio da Luz e fazer um jogo aberto contra o Benfica é uma temeridade. Seguramente, não faremos um jogo muito aberto, mas trataremos de aproveitar os nossos pontos fortes e incidir nas debilidades que neste momento pode ter o Benfica", disse o treinador.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sexta-feira, marcado para as 19:00, no Estádio da Luz, Pako Ayestarán afirmou que esta será uma partida "muito difícil", porque "as grandes equipas como o Benfica são capazes de lidar com a pressão" originada pelos últimos resultados.

"É um erro pensar que o Benfica se vai sentir pressionado por jogar contra o Tondela. Sabemos que vamos ter de jogar perto da nossa perfeição", frisou.

Na sua opinião, o Tondela vai encontrar "uma grande equipa, com grandes jogadores", sendo "uma questão de tempo até terem o rendimento que se espera deles".

Pako Ayestarán considerou que o Tondela tem as suas armas e "possibilidades de competir", mas o resultado final dependerá "de muitos detalhes, de um centímetro, de um passe".

No que respeita ao momento que atravessa a sua equipa, o técnico espanhol lembrou que esta teve diferentes prestações nas últimas doze jornadas.

"Houve jogos em que estivemos a um nível perto do que esperamos e momentos em vários jogos em que estivemos muito longe do que esperamos. Temos capacidade de evoluir como equipa, porque há muitos jogadores que ainda não estão a dar o melhor deles", afirmou, considerando que, "a partir da melhoria individual", se poderá conseguir uma melhoria do coletivo.

Para este jogo, o treinador não poderá contar com Rafael Barbosa e Filipe Ferreira, afastados devido a lesão.

O Tondela, 13.º classificado, com 12 pontos, vai ao Estádio do Luz, pelas 19:00 de sexta-feira, enfrentar o Benfica, terceiro na tabela, com 28 pontos, em jogo a contar para a 13.ª jornada da I Liga de futebol.