Pako Ayestarán: "Muito castigo para os poucos erros que cometemos"

A reação do treinador do Tondela à derrota em casa, por três golos sem resposta, frente ao Portimonense, na terceira jornada da Liga Bwin.

O resultado: "Muito castigo para os poucos erros que cometemos, penso que isso resume o jogo. Como estava o jogo, nesse momento [no primeiro golo], não estávamos preparados para conceder nenhum golo. Não estávamos preparados para estar por baixo no marcador. Creio que nós que criámos muitas dificuldades no primeiro tempo. A partir do erro, que eles procuravam, fizeram um golo e logo o segundo e isso afetou animicamente a equipa."

Reação: "No segundo tempo tratámos de reagir, mas não fomos eficazes. Eles estiveram eficazes nos erros que cometemos, a bola foi para dentro da baliza e não há nada a objetar. Ganharam o jogo justamente, porque fizeram três golos e nós não fizemos nenhum."

Escolhas: "Se tens confiança num "onze", não é por ganhar ou por perder que tens de fazer muitas mudanças, tens de confiar nesses momentos nos jogadores que consideras que estão no melhor momento para dar o melhor ao Tondela e, logicamente, ao longo da época vai haver tempo para muitos jogadores e, cada um deles, terá o seu protagonismo."