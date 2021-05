Pako Ayestarán lembra: "Somos dois rivais diretos e perseguimos o mesmo objetivo"

O treinador do Tondela fez a antevisão do jogo de sexta-feira frente ao Boavista e diz-se preparado para a imprevisibilidade dos axadrezados.

O treinador Pako Ayestarán observou esta quinta-feira que o Boavista é uma equipa "difícil de prever, porque muda muito de sistema", mas advertiu que o Tondela estará preparado para isso no jogo da 31.ª jornada da I Liga.

"É uma equipa difícil de prever, porque muda muito de sistema, inclusive no mesmo jogo é capaz de mudar três vezes de sistema e, por isso, preparamo-nos tendo em conta a capacidade que têm de mudar", assinalou o treinador da equipa beirã.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo de sexta-feira, marcado para as 21h15, no Estádio do Bessa, no Porto, o técnico espanhol adiantou que é um desafio em que ambas as equipas sabem que está em jogo a manutenção na I Liga.

"É uma equipa que, logicamente, vai ser muito intensa e sabe da importância do jogo, da mesma forma que nós sabemos da sua importância. Somos dois rivais diretos e perseguimos o mesmo objetivo neste momento, que é a manutenção", disse.

A permanência no escalão superior de futebol ainda não está garantida para o Tondela e o Boavista está em zona do play-off de manutenção, com mais dois pontos do que o Farense, a primeira equipa em lugar de despromoção direto, que recebe hoje o Vitória de Guimarães.

O Boavista, notou o técnico, "é uma equipa que faz muitos golos, mas também encaixa muitos e a partir daí é uma equipa muito boa em transição e tem jogadores que, entre linhas, podem ser difíceis de controlar".

Tendo em conta as características do adversário, Pako Ayestarán admitiu que o Tondela terá de "aproveitar as qualidades" que a equipa beirã tem e perceber "quais são as forças e as debilidades" do Boavista para, "em função disso, tentar controlar o jogo".

"Gostamos sempre de controlar o jogo, mas sabemos que há sempre onze jogadores em frente que vão tratar de evitar e de fazer oposição. Logicamente, trataremos de ter o controlo do jogo tendo em conta as suas características", argumentou.

Em relação aos seus jogadores, o treinador elogiou a "concentração e foco no imediato, nos treinos em cada dia", uma vez que, desde o início, defende que "o mais importante é sacar o máximo em cada dia" e "competir, individualmente, em grupo, e depois competir frente ao adversário".

"Temos de jogar e sabemos que o resultado depende do que fizermos, muitas vezes de detalhes, pelo que não conto com o que vai acontecer se ganharmos, conto que temos de ir ao Boavista competir e, no final do jogo, teremos o que merecemos", argumentou, desvalorizando o resultado de hoje do Farense, que poderá alterar posições na tabela e na zona de despromoção.

O Tondela, nono classificado, com 35 pontos, vai ao Estádio do Bessa, na sexta-feira, pelas 21h15, enfrentar o Boavista, que conta com 29 pontos e está em 16.º lugar, em jogo a contar para a 31.ª jornada da I Liga de futebol.