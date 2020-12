Pako Ayestarán: "Expulsões? É o quarto ou quinto jogo, assim fica difícil"

Pako Ayestarán, técnico do Tondela

Treinador do Tondela não questiona decisão da arbitragem no jogo com o Nacional - derrota beirã por 2-0 - e vira o foco para os erros da sua equipa.

Falta de concentração: "Mesmo com dez elementos tivemos possibilidades de dar a volta ao resultado. No futebol não podemos dizer que é injusto, pois o Nacional fez dois golos e nós não fizemos nenhum. Mas o que valoriza mais que o resultado, é que ao nível do jogo estivemos bem em todos os momentos. Fomos dominadores e criamos ocasiões, mas não fomos capazes de finalizar. Os erros que temos tido nos primeiros minutos, estamos a pagar muito caro. Ocorreu contra o Porto e voltou a ocorrer hoje. Sofremos um golo logo aos 30 segundos. Não estamos a entrar muito concentrados nos jogos e isso torna tudo muito difícil."

Duas expulsões: "É o quarto ou o quinto jogo que ficamos com dez jogadores e assim fica difícil. Temos momentos em que estamos bem, mas ficar com dez 70 ou 80 minutos, como ocorreu hoje, fica difícil."

Erros cometidos: "Quantos mais pontos temos, mais tranquilos ficamos e os pontos não passam a ser tão importantes. Mas com as jornadas a passarem sem pontuar, os pontos passam a ser mais importantes. Mas acreditamos em nós. Cremos que temos valor e que somos capazes, mas como já disse, não nos podemos permitir esses erros e essa falta de concentração."

Sobre a justiça das duas expulsões: "Quanto às expulsões, e sem questionar se o árbitro esteve acertado ou não, se foi falta ou não foi falta, mas o que está claro é que estamos a chegar tarde e isso deve-se a falta de concentração. Se chegarmos no momento adequado, não fazemos falta. Mas é uma questão de seguir, porque demonstrámos qualidade em muitos jogos, mas perdemos. Não vamos voltar a cara à luta e hoje até ao final do jogo, criámos três ou quatro ocasiões de poder marcar. A lesão do Rafael Barbosa não deixa antever nada de bom para a semana que vem."