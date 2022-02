Pako Ayestarán mantém-se seguro no comando técnico do Tondela

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, numca conversa com Tiago Dantas

Equipa vai num ciclo de três derrotas seguidas.

Pako Ayestarán vive, pela terceira vez esta época, um ciclo de três derrotas seguidas - Benfica, Estoril e Braga - com o Tondela a descer para 16.º lugar da classificação, com 20 pontos. Apesar destes sobressaltos, o presidente da SAD, David Bellenguer, mantém a confiança no treinador.

O pior registo de sempre do espanhol aconteceu no arranque, com cinco desaires seguidos: Vizela, Benfica, Portimonense, Estoril e Braga, o que valeu o último lugar. Pelo meio, à 15.ª jornada, novo ciclo de derrotas frente a Sporting, V. Guimarães, Paços de Ferreira e Gil Vicente.