Pako Ayestarán está infetado com covid-19 e não marca presença em Alvalade

Conceição Diogo com Lusa

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, está infetado com covi-19, razão pela qual vai falhar o jogo de domingo, em Alvalade.

O Tondela não vai poder contar com o treinador Pako Ayestarán na visita ao terreno do Sporting, no domingo, às 18h00. O espanhol contraiu covid-19.

"O treinador Pako Ayestarán teve uma tosse ligeira na quarta-feira e resolveu não esperar pelos testes regulares que a equipa fez hoje e realizou logo nesse dia o teste ao vírus SAS-CoV-2, o que acabou por se confirmar ontem [quinta-feira] à noite", anunciou o clube.

O restante plantel e staff do clube ainda não tem os resultados, uma vez que só hoje de manhã é que realizaram o teste.

Na partida da 12.ª jornada da Liga Bwin, os tondelenses vão ser comandados pelo treinador-adjunto, Joshe Viela.