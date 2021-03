Pako Ayestarán "Estivemos no jogo até ao final, como pretendemos"

Declarações de Pako Ayestarán (treinador do Tondela) após a vitória do Sporting diante do Tondela por 1-0, nos Açores, a contar para a 23.ª jornada da I Liga.

Análise do jogo: "Fomos capazes de produzir uma série de situações que potencialmente eram boas oportunidades, de chegadas à linha de fundo e poderíamos ter sido mais eficazes no último passe. Foi isso que nos faltou. E faltou também essa segunda bola nos avançados, infelizmente perdemos oportunidades. Mas, estou muito orgulhoso da equipa. Jogámos bem contra 'a fortaleza' do Sporting durante muitos minutos e estivemos no jogo até ao final como pretendemos. É uma pena termos perdido..."

Melhor na segunda parte: "Totalmente. Não conseguimos na primeira parte. No segundo tempo, fomos capazes de chegar com muita garra, ir aos corredores e a partir daí tivemos situações de potencial de perigo que poderíamos ter aproveitado, mas não fizemos o golo".

Questões físicas: "Sabíamos que teríamos que fazer um grande esforço contra uma equipa muito forte. Tínhamos que estar muito compactos, que o esforço tinha que ser máximo e fomos capazes de ser uma equipa"

Evolução: "Claramente [conseguimos crescer]. A equipa está a melhorar tanto individualmente como coletivamente. Acreditamos que temos possibilidade de competir em todos os jogos pelas vitórias".