"É sempre duro perder, ainda mais quando acontece no último lance"

Declarações de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, após a derrota diante do Vizela (2-1) no Estádio Capital do Móvel (casa emprestada), em jogo a contar para a 2.ª jornada da Liga Bwin.

Análise do jogo: "É sempre duro perder, mas ainda o é mais quando acontece no último lance. A vitória podia cair para qualquer lado, até estávamos a chegar melhor à área contrária, mas é assim. É futebol. Umas vezes ganhamos e outras perdemos".

Lance polémico: Desde o banco não dá para ver, não temos critérios suficientes para apreciar os lances, mas o árbitro considerou que não era falta (sobre o Murillo na área do Vizela, aos 88 minutos)."