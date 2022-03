Pako Ayestarán e segunda parte mais complicada: "Perdemos o controlo"

Pako Ayestaran, treinador do Tondela durante o jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, Tondela vs Mafra, disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela, 3 de março de 2022. PAULO NOVAIS/LUSA

Declarações do treinador do Tondela, no final do encontro com o Belenenses (1-1)

Jogo e escolhas titulares: "É difícil dizer quem são os titulares e os suplentes. Neste jogo, pensávamos que estes jogadores eram os adequados. Tivemos o controlo do jogo na primeira parte. No segundo tempo, perdemos o controlo, perdemos segundas bolas. A partir do minuto 20 do segundo tempo, retomámos o controlo. Faltou-nos uma melhor decisão no último passe, não querer acelerar o jogo. Houve ansiedade."

Nervosismo e contas: "Sabemos que este jogo não é definitivo. Há que continuar. Sabíamos que ia ser difícil, mesmo antes do jogo, e seguimos nessa linha. A equipa que conseguir manter o controlo emocional vai conseguir manter-se. Temos de ter mais calma."