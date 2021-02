Pako Ayestarán e o triunfo sobre o Marítimo: "Equipa está a responder à responsabilidade"

Treinador do Tondela abordou, em declarações à Imprensa, a vitoria dos beirões sobre os insulares, por 2-1, em jogo que encerrou a 19.ª jornada da I Liga, que valeu a subida ao 11.º lugar

Análise ao triunfo: "Foi importante vencer para a tranquilidade da equipa e para serem capazes de jogar, inclusive, nos momentos mais difíceis. Começamos muito bem, a primeira meia hora com total controlo do jogo. Depois do golo eles melhoraram, trocaram de sistema, e custou-nos a adaptar e a sermos capazes de responder. É uma pena que, às vezes, a classificação não permite jogar com mais tranquilidade, porque a equipa tem mais jogo do que tem mostrado, mas tem medo de perder o que tem e espero que estes três pontos nos permitam, quiçá, ter mais tranquilidade para mostrar realmente todo o potencial que temos."

Situação na classificação: "A equipa está consciente do que estamos a jogar e do objetivo que marcámos. Acredito que esta equipa pode estar mais perto de vitórias do que derrotas do que noutros anos, como clube, e acredito que a equipa está a responder à responsabilidade e objetivo que temos. Cada vez há menos jornadas, já são menos as que faltam jogar do que as que foram jogadas, então cada vez há menos oportunidades e a equipa está a responder como deve."

Palestra ao intervalo: "Fiz com que entendessem o que tinha acontecido para terem perdido o controlo do jogo e o que tinham de mudar para o voltar a recuperar. Foi uma mensagem para explicar o porquê do que tinha acontecido. A partir daí que acreditassem para que voltássemos a ser o que já tínhamos mostrado na primeira meia hora. O importante é seguir a somar pontos. É bom se for em casa e esperemos que fora também venha a acontecer."