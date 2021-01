Pako Ayestarán e o desaire com o Benfica: "Tem muita qualidade fora e dentro de campo..."

Tondela's head coach Pako Ayestaran reacts during their Portuguese First League soccer match against FC Porto, held at Dragao stadium, in Porto, north of Portugal, 5 December 2020. JOSE COELHO/LUSA

Técnico do Tondela abordou, na zona de entrevistas rápidas, a derrota sofrida perante as águias, por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da I Liga. Capacidade individual e coletiva do adversário pesou

Análise ao jogo: "Sabíamos da dificuldade deste jogo. É uma equipa que tem muita qualidade fora e dentro de campo. É a equipa com mais posse de bola do campeonato. No primeiro tempo, optamos por ordem, disciplina e trabalho, com solidariedade e a fechar linhas de passe ao Benfica. Dependíamos de transições ofensivas. Foi pena a falta de concentração no momento da lesão do Mário González, que resultou no primeiro golo. Depois apostamos mais na qualidade no segundo tempo. Ter um pouco mais de bola no meio-campo, creio que conseguimos. Tivemos oportunidades para equilibrar o jogo".

Equipa talhada para defrontar grandes: "Não. Digo aos jogadores que podemos competir contra qualquer equipa se estivermos a cem por cento. O resultado depende de muitos detalhes. Hoje competimos mas o Benfica teve mais ocasiões, remates e posse de bola. Mesmo assim, tivemos boa chance para empatar o jogo. A qualidade do Benfica fez a diferença."

Regresso à Luz: "É um estádio, clube e cidade impressionantes, dos quais desfrutei muito."