Pako Ayestarán critica arbitragem do FC Porto-Tondela

Treinador do Tondela após derrota no Dragão, por 4-3.

Falta de sorte e críticas à arbitragem: "Apesar da derrota sensação muito positivo, mostramos que esta a evoluir, que é capaz de competir com qualquer equipa. Tínhamos pela frente uma grande equipa, cria situações muito difíceis de defender. Planeámos muito bem o jogo e acho que a equipa deu uma imagem muito boa. Nestes jogos precisa-se de sorte, que não tivemos. Acho que houve erros muito claros por parte do árbitro. Às vezes estão acertados, hoje não estiveram acertados. Há momentos concretos em que não tivemos sorte".

Exemplos? "Acho que o primeiro golo surge muito cedo, o lançamento acho que é nosso, o segundo golo é um canto em que a segundo bola achamos que deu na mão do Luis Díaz e chega ao único jogador que não estava em fora de jogo, que era Marega, porque se chega a outro jogador, estava em fora de jogo. No terceiro golo o lançamento era nosso. Obviamente que os árbitros são humanos e podem errar, mas hoje é certo que não tivemos sorte".

Alguma quebra na equipa: "Primeiro golo vem de uma transição que eles fazem muito bem e nós não defendemos bem. No primeiro tempo estivemos com muito equilíbrio. Fazem vascular muito os médios, era difícil chegar à largura. Depois de fazer as substituições estivemos algo melhor. Por sorte no último momento estivemos quase a empatar e não tivemos essa sorte. Acho que fomos uma equipa, que é o mais importante. Em muitos momentos do jogo tivemos muito equilíbrio, contra uma equipa que sabíamos que nos ia exigir muito. A equipa está a evoluir na linha que consideramos que nos pode dar resultados no futuro".