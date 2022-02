Pako Ayestarán "consciente que os detalhes mudam o jogo": "Agora são pormaiores"

Treinador do Tondela defende que no início da época eram os pormenores que faziam a diferença, mas agora são "pormaiores" que podem trazer tranquilidade ou instabilidade

Depois da derrota no Estoril (com um golo sofrido aos 86') e de duas derrotas em casa, com Benfica e com o Vizela, o Tondela recebe este domingo o Braga, que procura retificar o desaire da primeira mão do play-off da Liga Europa, na Moldávia, com o Sheriff.

"É uma final", começou por dizer Pako Ayestarán na conferência de antevisão da receção à equipa de Carlos Carvalhal. "Vamos jogar contra uma grande equipa, que todos os anos está nas competições europeias e é um grande clube. As equipas são muitas vezes resultado das estrutura que têm, da história, da tradição, mas amanhã é um jogo e o que acontece no terreno é o mais importante".

Braga poderá acusar cansaço?

"São equipas que estão habituadas a este tipo de competição e têm plantel suficiente para poder fazer as trocas que lhe permitam ter o rendimento que esperam ter no jogo com o Tondela".

Dificuldades que promete apresentar: "Estamos a trabalhar diariamente para melhorar a nossa competitividade. Os detalhes individuais de concentração, de agressividade, de um contra a um precisam de muito tempo. Sabemos onde estamos [na tabela classificativa] e também sabemos onde queremos estar e, dia a dia, procuramos fazer tudo para mudar para onde queremos estar".

Características principais do Braga: "É uma equipa que exige muito na largura e tem jogadores suficientes com jogo interior. As equipas que estão no topo da tabela são equipas que nos exigem muito a todos os níveis e será, por isso, um jogo muito exigente para nós e partir daí trataremos de planear o jogo da melhor forma para poder arrancar um resultado positivo".

Equipa preparada para as finais: "Estamos responsabilizados e estamos preparados para estar conscientes que os detalhes muitas vezes mudam o jogo. Também é certo que estamos perto de conseguir resultados positivos, de manter a baliza a zero, de ganhar um jogo e no último jogo, perdemos, com um golo, aos 86", num detalhe, após um canto. No princípio de época falamos de pormenores e agora são pormaiores, detalhes que podem trazer a tranquilidade ou que podem deixar a equipa na zona da linha de água".