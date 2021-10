Pako Ayestarán: "Arouca? Só em três jogos é que não tiveram mais posse de bola"

Tondelenses defrontam a formação orientada por Armando Evangelista na abertura da próxima ronda da Liga Bwin

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, disse, esta quinta-feira, esperar um desafio árduo em casa do Arouca, dado que os resultados não traduzem a valia da equipa, na 10.ª jornada da Liga Bwin, e mostrou-se satisfeito com o desempenho dos atletas nos treinos.

Para o treinador, os jogadores do Arouca, "nos momentos em que estão em desvantagem em jogo, são muito agressivos e muito pró-ativos e no ataque criam muitas dificuldades", e que, por isso, "foram capazes de empatar em jogos que estavam a perder, de marcar golos nos 80, 90 e 94 minutos, porque continuam a acreditar".

O técnico principal disse aos jornalistas, na antevisão ao jogo com o Arouca, marcado para sexta-feira, pelas 20h15, no Municipal de Arouca, que espera "um jogo difícil", frente a "uma equipa que tem tido resultados que não representam o nível do plantel e do jogo".

"Praticamente em todas as partidas criaram dificuldades ao adversário. Uma equipa como o Arouca é muito pró-ativa, que faz as coisas acontecer no campo. Só em três jogos, frente a Sporting, Benfica e FC Porto é que não tiveram mais posse de bola", contabilizou.

Em relação à sua equipa, o técnico espanhol disse que "tem de ser fiel aos seus princípios e ser muito consciente que o jogo será muito difícil", por isso, tem de "estar preparada para tudo" e, "o mais importante, tem de manter a competitividade".

"Trato de não olhar para o passado para preparar o futuro. O futuro depende do que fizermos hoje e em cada dia e estou muito contente pela forma como a equipa treinou durante a semana, a intensidade, a concentração, ninguém baixou os braços e isso é o mais importante", admitiu.

Esta semana seguiu-se à derrota por 3-1 com o FC Porto, em casa, na última jornada, mas Pako Ayestarán disse que incute nos seus atletas que a reação a uma derrota "não pode demorar mais do que 24 horas".

"A partir daí há que levantar a cabeça, vir com um sorriso na cara e continuar a trabalhar, porque estamos longe de terminar [o campeonato] e temos de estar conscientes de que o que estamos a fazer hoje servirá para o jogo seguinte e para os outros depois", afirmou.

Com o objetivo "sempre na vitória", o técnico auriverde defendeu que, antes de iniciar um jogo, a primeira coisa a pensar é que "mais do que ganhar" a equipa tem de "fazer o possível para ter possibilidades de ganhar".

O Tondela, na 11.ª posição com nove pontos, atua no Estádio Municipal de Arouca, pelas 20h15 de sexta-feira, ante o Arouca, que tem seis pontos no 15.º lugar, num jogo que abre a 10.ª jornada da Liga Bwin, com arbitragem de Luís Godinho.