Pako Ayestarán após vencer o Famalicão: "Somos melhores do que a posição que ocupamos"

Declarações de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, após a vitória na receção ao Famalicão (3-2), este sábado, em jogo a contar pela 7.ª jornada da Liga Bwin.

Importância da vitória: "Muito importante para todos, para o grupo de trabalho, para o clube e geral. Somos melhores do que a posição que ocupamos. Falei que o importante era o presente, era o hoje e o que somos capazes de fazer. E não somos apenas 11, nem 12 nem 13, somos um plantel. Conseguimos uma vitória sofrida contra uma grande equipa, que é o Famalicão. Apesar de tudo, das dificuldades, acho que fizemos um grande jogo e que a vitória foi merecida".

Força extra: "Fundamental é ter coração e acreditar a todo momento. Apesar das dificuldades fomos capazes de reagir. No jogo, todos os jogadores brigaram por cada bola como se fosse a última".

Manu Hernando para entrada de Eduardo Quaresma: "Várias questões envolveram essa mudança. Estive a ponto de fazê-la no intervalo. Primeiramente porque Manu vem de uma lesão prolongada e é o terceiro jogo depois de muitos meses. E quando a equipa adversária estava com um a menos, estavam no 4-4-1 e tínhamos mais tempo com a bola. O Quaresma é um jogador que com a bola é importante e tem qualidade para o melhor passe. É um jogador que reage bem nas costas do adversário com linhas altas. Ele reage bem a esse tipo de jogo e acho que mostrou isso hoje.

Alívio: "Apesar das dificuldades, estamos tranquilos porque o mais importante é que esta equipa treina a cada dia para dar o melhor"