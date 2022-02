Pako Ayestarán: "Após receberem críticas, é normal reagirem. O Benfica fez isso"

Declarações do treinador Pako Ayestarán após o Tondela-Benfica (1-3), da 21ª jornada da Liga Bwin

A intensidade do Benfica: "Normalmente nas equipas grandes é assim, após estes momentos em que recebem críticas, é normal reagirem. O Benfica fez isso, entrou muito intenso, nós também entrámos muito bem, mas custou-nos muito fechar ao meio. Eles jogaram com bolas nas costas, para Everton, Gonçalo Ramos também. Oferecemos facilidade, numa tabela no primeiro golo demasiado fácil, no segundo a cobertura estava longe e não fomos agressivos. Ficou um jogo muito difícil para nós a partir daí."

Golo anulado: "Ainda conseguimos marcar o primeiro golo, pena o fora de jogo. A chave foi no meio campo, foram superiores a nós e não cobrimos bem as costas do meio-campo deles"

Sofrer até ao fim: "A história de Tondela é essa, estamos preparados para sofrer até ao fim. Sabemos que vai ser duro. Vamos jogo a jogo, temos que ser capazes de controlar as emoções, vamos tentar isso."

Faltaram várias peças: "Nunca olho aos que faltam, temos um plantel equilibrado, muitos dão a cara. Hoje também deram. O Benfica entrou muito intenso, e quando a qualidade está aliada à intensidade, sabes que vais ter dificuldades."