Pako Ayestarán após derrota com Estoril: "Não acredito que temos de fazer mais"

Declarações do treinador do Tondela após a derrota com o Estoril (1-2), em jogo da quinta jornada da I Liga, disputado na segunda-feira.

Primeira parte: "O nosso primeiro tempo foi bom, começámos muito bem, dificultámos muito bem o jogo habitual do Estoril. Nos primeiros 15 minutos, tivemos duas ou três oportunidades de golo. Não fizemos, e logo sofremos, em dois erros não forçados. Dois erros que são nossos."

Elogios à equipa: "O coletivo fez um bom trabalho, tanto no primeiro tempo como no segundo. Apesar de ir contra o resultado, tiveram personalidade e acreditaram que podiam dar a volta ao resultado. Estivemos perto, mas não foi possível. A equipa esteve bem. Na minha opinião, ninguém pode dizer que a equipa ao nível coletivo, ofensivo e defensivo, não esteve bem. A nível coletivo. Nós cometemos erros individuais em momentos que nos penalizaram."

Erros individuais: "Não acredito que temos de fazer mais. Creio que hoje [segunda-feira] fizemos muito para poder ter um bom resultado. Temos é de fazer menos erros individuais. Os erros individuais estão a penalizar-nos."

Mais elogios: "Estou orgulhoso do que a equipa foi capaz de fazer no segundo tempo e creio que este é o momento de lhes fazer ver que estamos no bom caminho e que, logicamente, esses erros nos estão a penalizar e este é o momento de estar com eles."