Pako Ayestarán alerta: "O Belenenses está vivo e muito perto de nós"

Treinador do Tondela promete "a mesma intensidade" que a equipa apresentou no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no qual venceu o Mafra por 3-0.

Depois de vencer o Mafra, por 3-0, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o Tondela recebe esta segunda-feira o Belenenses. Na antevisão da receção ao último classificado desta edição da Liga Bwin, Pako Ayestarán disse que a equipa está "naturalmente confiante" após o expressivo triunfo sobre a equipa da II Liga que lhe permite estar mais perto do objetivo de disputar a final da Taça de Portugal.

"Todos sabemos que não é a mesma coisa vir de uma derrota e de uma vitória, ainda por cima de uma vitória com um bom rendimento, fundamentalmente nos primeiros 20 minutos do jogo. As vitórias com bom rendimento dão confiança".

Entrega total como no jogo das meias-finais da Taça de Portugal

"Os jogadores estão confiantes, muito concentrados, muito responsabilizados e isso é importante nestas alturas do campeonato. Os jogadores sabem da importância deste jogo e estou seguro que vão entrar com a mesma determinação com que se apresentaram no jogo com o Mafra. O passado é passado, temos de atuar no presente, estamos ocupados em encontrar melhores soluções todos os dias. Os jogadores estão conscientes do que estamos a jogar e vão disputar o jogo com a máxima intensidade possível".

Análise do adversário

"O Belenenses está perto de nós, está vivo, faltam muitas jornadas e logicamente vem a Tondela com tudo para conseguir um bom resultado que lhe permita mantenha as esperanças. Sabemos que será assim, da mesma forma que sabíamos que o Mafra vinha aqui com tudo porque era uma oportunidade única para eles. Para o Belenenses também é uma oportunidade importante, do mesmo modo que é para o Tondela. Por isso, todos sabemos da importância deste jogo".

Tudo por decidir

"Aconteça o que acontecer ainda faltarão muitas jornadas. Qualquer uma das equipas se ganhar não vai garantir a permanência e se perder também não vai descer. Por isso, será um jogo muito importante que a seguir vai obrigar a continuar".