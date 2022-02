Pako Ayestarán: "A manta é curta e ou tapa a cabeça ou tapa os pés"

Declarações do treinador Pako Ayestarán após o jogo Tondela- Sporting de Braga (0-1), da 23.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Sabíamos do início que ia ser um jogo difícil, contra uma equipa que te exige muito, com grande qualidade, mas também acreditávamos que íamos ter as nossas oportunidades, como aconteceu. Foi um jogo muito equilibrado, sabíamos que um detalhe podia definir o jogo e assim foi.

Clarividência: A equipa competiu muito bem. Tínhamos consciência que tínhamos de contrastar o seu ataque e que possibilidades podíamos ter para fazer danos. Quem sabe, no último terço faltou-nos um bocadinho de clarividência.

Manta curta: "Vamos jogo a jogo, logicamente há sempre erros no jogo, mas considero que foi dos jogos onde tivemos maior equilíbrio defensivo e os centrais sentiram-no, porque estive a falar com eles e eles disseram que foi dos jogos onde estiveram mais cómodos, porque todos sabiam o que tinham de fazer ao nível defensivo e creio que todos o executaram bem. Estamos muito equilibrados e se formos capazes de manter este equilíbrio defensivo e acertados no último terço... só que às vezes, a manta é curta e, ou tapa a cabeça ou tapa os pés e é nisso que estamos. Precisamos de, com essa manta, tapar a cabeça e os pés"