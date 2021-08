Oficial: Tondela empresta Strkalj a clube croata

A cedência tem duração de uma época

O Tondela anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com os croatas do Hrvatski Dragovoljac para o empréstimo do avançado Tomislav Strkalj.

A cedência tem duração de uma época.

Entretanto, o avançado já se estreou este domingo no novo clube com um golo marcado na derrota pesada por 6-2 frente ao Sibenik.

Tomislav Strkalj chegou ao Tondela em 2019, vindo do Rio Ave. Depois de ter feito 39 jogos oficiais, o avançado croata marcou apenas um golo.