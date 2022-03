Oficial: Nuno Campos assume comando técnico do Tondela

Técnico, que esteve ao serviço do Santa Clara entre outubro e dezembro de 2021, rendeu Pako Ayestarán, cujo despedido havia sido oficializado há poucas horas.

Nuno Campos é o novo treinador do Tondela, anunciou, esta quarta-feira, o clube da Liga Bwin, confirmando o que OJOGO havia noticiado em primeira mão.

"A CD Tondela - Futebol SAD vem por este meio informar que chegou a acordo com Nuno Campos para assumir o comando da equipa principal da nossa equipa", lê-se no site do clube, cuja equipa principal já treinou às ordens de Campos.

O técnico de 46 anos, que teve uma fugaz passagem pelo Santa Clara nesta época, vinculou-se até ao final de 2021/22 aos beirões, tendo sucedido ao homólogo espanhol Pako Ayesterán, cuja saída foi oficializada há poucas horas.

Nuno Campos, antigo adjunto de Paulo Fonseca, terá a segunda experiência como técnico principal, após ter orientado o Santa Clara, entre outubro e dezembro de 2021, em nove jogos (três vitórias, um empate e cinco derrotas).

A estreia do treinador no emblema beirão (16.º classificado do principal campeonato nacional) vai ocorrer, no próximo sábado (15h30), em jogo da 27.ª jornada da Liga Bwin, frente ao Arouca.