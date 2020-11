"O Tondela vai estar em dificuldades durante muitas jornadas"

Treinador do Tondela diz que a receção ao Santa Clara vai ser "muito difícil"

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, assumiu que "vai ser muito difícil" a receção ao Santa Clara, em jogo da sétima jornada da I Liga, porque enfrenta a equipa "com o melhor início" do campeonato.

"Uma equipa que começou como o Santa Clara tem muitos pontos fortes. Vamos enfrentar uma equipa que tem o melhor início da história, então é uma equipa que tem os padrões muito assentes e sabemos que vai ser muito difícil", assumiu Pako Ayestarán.

Na antevisão ao jogo de sábado, marcado para as 15:00, no Estádio João Cardoso, o técnico espanhol avisou que estão cumpridas seis jornadas e "isso é muito longe" do final do campeonato.

"Eles [Santa Clara] tiveram um bom começo, nós não tivemos um começo bom, mas esperamos mudar o nosso rendimento e ser competitivos a partir de amanhã [sábado]. Temos de ser melhor que o rival no dia do jogo", considerou o treinador.

Pako Ayestarán destacou que "não pode faltar intensidade" ao Tondela, como aconteceu "em alguns momentos", no Estádio José Alvalade, frente ao Sporting, e para este sábado espera essa "intensidade devida" e que toda a equipa "perceba que cada ponto é muito importante, porque nunca se sabe quando é que é o momento em que se vai precisar desse ponto".

O técnico espanhol admitiu também que, depois da derrota em Lisboa, (4-0) o "luto foi de 24 horas", porque "a partir daí é pensar em amanhã [sábado]" até porque, reforçou, "hoje em dia conseguir um ponto é muito difícil contra qualquer rival".

Para isso, adiantou, "primeiro há que selecionar os jogadores que mentalmente estão mais preparados para as dificuldades, porque há que falar muito claro", avisou Pako Ayestarán.

"Se não estamos preparados para enfrentar as dificuldades, logicamente, vai ser muito mais difícil. (...) O Tondela é uma equipa que vai estar em dificuldades durante muitas jornadas e há que ser capaz de conviver com isso e conviver com isso é vir cada dia e treinar com a máxima intensidade possível", avisou.

Sem querer revelar como foi a semana de treinos e quais os jogadores convocados para receber o Santa Clara, Pako Ayestarán revelou que Mario González vai ser titular após a estreia na segunda parte frente ao Sporting, sem adiantar qualquer outro nome.

"Agora mesmo estou a pensar, quando sair desta porta, o que é que posso fazer para que amanhã [sábado] estejamos melhor. Não penso muito longe, creio que afinal tens de fazer o melhor possível no dia de hoje, a partir daí, tens de tratar de servir em cada treino, ou seja, há sempre jogadores que servem e há outros jogadores que servem menos", disse.

O Tondela, 16.º classificado, com cinco pontos, recebe no Estádio João Cardoso, pelas 15:00 de sábado, o Santa Clara, quinto na tabela, com 10 pontos, em jogo a contar para a sétima jornada da I Liga.