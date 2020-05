"O Tondela já é um orgulho e ter um estádio que cumpre com as regras..."

A reação do diretor-geral da SAD depois do estádio ser aprovado pela DGS.

O diretor-geral da SAD do Tondela assumiu esta quarta-feira que a aprovação do Estádio João Cardoso para os jogos da I Liga de futebol "é um orgulho para toda a região". "O Tondela já é um orgulho de toda a região e ter um estádio que cumpre com as regras, é ainda maior. Queremos identificar-nos com toda a região do centro e dar orgulho a todos e é bom poder jogar em casa", disse Nicola Ventra .

O diretor falava à agência Lusa após a Direção-Geral da Saúde (DGS) ter informado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) da lista de estádios aprovados para se cumprirem as 10 jornadas que faltam para acabar a época.

"Estamos contentes com a decisão e estamos de parabéns, toda a estrutura, que trabalhou muito e num curto espaço de tempo. As nossas instalações cumprem com a regras da DGS e da federação e isso enche-nos de orgulho", acrescentou.

Nicola Ventra não escondeu que o facto de o Tondela poder jogar no Estádio João Cardoso "é uma mais-valia", porque mais do que os jogadores jogarem na sua casa, é também "mais cómodo", uma vez que a equipa mora na região.

"A logística é mais fácil, os custos são menores, porque ir jogar a outro estádio tem mais custos, tem o transporte e é mais complexo. Jogar em casa é melhor em tudo. É a nossa casa, é o nosso habitat natural e é todo o conforto e a logística mais fácil", resumiu.

O Estádio da Luz (Benfica), Estádio do Dragão (FC Porto), Estádio José Alvalade (Sporting), Estádio D. Afonso Henriques (Vitória de Guimarães), Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, o Portimão Estádio e a Cidade do Futebol (FPF) foram aprovados pela DGS para receberem jogos de imediato.

Quanto aos estádios do Bonfim (Vitória de Setúbal), Capital do Móvel (Paços de Ferreira), Cidade de Barcelos (Gil Vicente), do Clube Desportivo das Aves, do Bessa (Boavista) e do Rio Ave, a DGS indicou "um conjunto de correções de que terão de ser alvo para que possam ser novamente vistoriados pelas autoridades de saúde".

Aquando da suspensão do campeonato da I Liga de futebol, o Tondela, 14.º classificado, com 25 pontos, preparava-se para ir ao Estádio da Luz enfrentar o segundo classificado, Benfica, com 59 pontos.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, o único que não foi cancelado devido ao novo coronavírus, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica e FC Porto.

Após 24 jornadas, os "dragões" lideram a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.