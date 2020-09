João Pedro, jogador do Tondela, mostrou-se desagradado com as inúmeras paragens na segunda parte do jogo em casa do Marítimo

"O que sucedeu na segunda parte é uma vergonha. É o cartão de visita do futebol português", disse João Pedro. O jogador do Tondela referia-se às inúmeras paragens de jogo na segunda parte, promovidas pelos jogadores do Marítimo, nomeadamente o guarda-redes Amir. "Às vezes, é preciso fazer o que o Marítimo fez para ganhar", acrescentou.

"Na primeira jornada estivemos a vencer o Rio Ave até perto do apito final, se calhar temos de fazer isto também. Mas é como disse, fomos superiores todo o jogo, mas podíamos estar aqui mais tempo que não íamos marcar", finalizou.

Declarações à Sport TV