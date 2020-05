"O principal objetivo é muito claro: evitar as lesões"

Declarações de Sérgio Villacampa, preparador físico do Tondela.

O preparador físico do Tondela assumiu esta quarta-feira que esta primeira semana de treinos da I Liga de futebol, após quase dois meses de confinamento, devido à covid-19, tem como principal objetivo evitar lesões.

"O facto de haver a incerteza de quando iria iniciar o campeonato fez-nos mudar várias vezes de plano, mas já estamos na primeira semana de trabalho e o objetivo é muito claro, é evitar as lesões. Esse é o principal objetivo", assumiu Sérgio Villacampa, no final do segundo dia de treinos.

Em declarações divulgadas pelos canais de comunicação do clube, o preparador físico considerou que "os jogadores conseguiram manter a condição física", mas não a técnica. "Não mantiveram todas as ações mais técnicas do futebol como as acelerações, o abrandamento, a velocidade em alta intensidade, embora não seja este o objetivo desta primeira semana", contou.

Sergio Villacampa adiantou que nesta primeira semana o plano incide num "retorno à atividade de forma continuada, muito progressiva", e o objetivo passa por fazer um "trabalho contínuo baseado na resistência e um trabalho geral de força". "Logo no primeiro treino, os jogadores vinham com uma vontade imensa de estar no relvado, de estar com os colegas, entre aspas, e a verdade é que eles voltaram com muita vontade e é lógico voltar às técnicas do futebol e sentirem cansaço, e têm sentido, mas com uma enorme vontade", acrescentou o técnico.

Do plano de trabalhos estabelecido pelo clube até o regresso do campeonato da I Liga, no último fim de semana de maio, para as 10 jornadas que faltam para acabar esta época, fazem parte exercícios que "mantenham a progressão nos conteúdos". "Vamos tentar colocar mais acelerações ou alta intensidade, mas quem vai decidir isso é o próprio jogador e a forma como ele vai reagir no dia a dia, o "feedback" que nos vai dar, o questionário que vai responder no dia a dia, a própria reação do jogador e o cansaço dele", assumiu.

Neste sentido, Sergio Villacampa acrescentou que "o que está definido só se vai constatar no dia a dia", mas, ainda assim, o trabalho vai manter-se "assim nesta semana e na segunda" e, talvez ainda na segunda, e na terceira é que se acrescenta" conteúdo.

Quando a I Liga de futebol foi suspensa, o Tondela, 14.º classificado, com 25 pontos, preparava-se para ir ao Estádio da Luz enfrentar o segundo classificado, Benfica, com 59 pontos.