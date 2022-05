Dúvida na baliza: o onze provável do Tondela para a final da Taça de Portugal

Rafael Barbosa deverá fazer parte do onze inicial do Tondela

Emblema beirão defronta o FC Porto em jogo agendado para as 17h15.

Babacar Niasse ou Pedro Trigueira? Esta é a grande dúvida no onze do Tondela para a final deste domingo (frente ao FC Porto, 17h15). O gigante guarda-redes, de 1,95 metros e nascido na Mauritânia, alinhou nos seis jogos na Taça de Portugal, relegando para o banco o habitual titular no campeonato, o experiente Pedro Trigueira.

No sábado, inclusive, o guardião português esteve muito concentrado durante a vistoria que a equipa fez ao relvado, tendo até sido o único a percorrer o campo de um lado ao outro, tirando todas a medidas a uma das balizas.

Onze provável do Tondela: Babacar Niasse; Eduardo Quaresma, Ricardo Alves e Modibo Sagnan; Tiago Almeida, Pedro Augusto, Undabarrena e Neto Borges; Salvador Agra, Boselli e Rafael Barbosa