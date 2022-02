"O futebol é de momentos e detalhes e o detalhe do minuto 86 deixou-nos sem um ponto"

Declarações de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, após a derrota por 1-0 com o Estoril, em jogo da 22ª jornada da Liga Bwin.

Detalhes decidem: "É claro que o futebol é um jogo de momentos e detalhes e esse detalhe do minuto 86 deixou-nos sem um ponto. Em vários detalhes na primeira parte, fomos dominadores e faltou-nos eficácia no último terço, podíamos ter tido detalhes que mudassem o jogo e não foi assim. No segundo tempo, perdemos mais a bola, concedemos algumas oportunidades que lhes permitiram ter algumas situações de perigo e o golo.

Falta de eficácia: "Faltou eficácia e escolher bem o último passe. Chegámos, especialmente na primeira parte, com certa facilidade ao último terço, com situações na grande área, na pequena área. Lembro-me de duas do Salvador...mas mérito ao Estoril também pelo segundo tempo, com jogadores que nos exigiam muito na largura, também porque a nossa pressão foi mais fraca e eles pressionaram-nos mais no campo."

Seguro que o Tondela vai conseguir a permanência? "Não há segurança, porque no futebol não a tens nunca, passamos a esperança aos jogadores a cada dia da semana e vejo que eles acreditam no que estão a fazer. Temos jogadores que nos permitem ser fortes em certas partes do jogo e não tão fortes noutras. Temos de aceitá-lo."