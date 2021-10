O fantasma de Diogo Costa, uma história que tem um milhão de euros pelo meio

Internacional A pelo Azerbaijão, o avançado Dadashov jogou pelas seleções jovens da Alemanha, país onde nasceu, e marcou dois golos a Diogo Costa no Torneio Internacional do Algarve.

Internacional A pelo Azerbaijão, Dadashov guarda grandes recordações de Diogo Costa, ainda dos tempos em que representava a seleção de sub-17 da Alemanha. Sim, da Alemanha. Foi lá onde nasceu, e foi naquele país que fez toda a formação, primeiro no Eintracht Frankfurt, depois no Leipzig.

Este sábado, o Estádio João Cardoso será palco do reencontro entre o avançado do Tondela e o guarda-redes do FC Porto. O primeiro duelo em que se cruzaram teve lugar a 9 de fevereiro de 2016, num jogo das seleções de sub-17 de Portugal e da Alemanha, no Torneio Internacional do Algarve - precisamente no recinto onde Diogo Costa fez, recentemente, a estreia pela seleção A de Portugal. Naquela altura, Dadashov levou a melhor, marcou dois golos ao português numa goleada de 5-0. Dadashov tinha nessa equipa Havertz, o menino prodígio da Alemanha. A seleção germânica venceu o torneio e o agora goleador do Tondela sagrou-se o melhor marcador da prova, com quatro golos.