O aviso do técnico do Tondela: "Temos jogadores com muito potencial"

Pako Ayesterán traça a vitória como objetivo para o jogo com o Rio Ave.

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, admitiu este sábado que quer os primeiros três pontos na receção ao Rio Ave, na primeira jornada da I Liga.

"Cada época é diferente ou há coisas que se podem repetir, mas vamos procurar poder conseguir mais pontos em casa e conseguir os mesmos, ou mais, fora. E vamos tratar que os três primeiros pontos sejam neste jogo", assumiu Pako Ayestarán.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo da primeira jornada da I Liga, no Estádio João Cardoso, no domingo, às 21h00, o técnico espanhol disse que conta "com todo o plantel", sem especificar se vai apostar mais nos reforços que chegaram ou nos jogadores que transitaram da época anterior.

"A equipa está muito concentrada, [os futebolistas estão] muito intensos, com muita vontade de que comece o jogo e estamos preparados. Temos jogadores com muito potencial e há muito onde temos de melhorar", adiantou Pako Ayestarán, que faz a sua estreia em Portugal, enquanto técnico principal.

Aos seus jogadores, adiantou aos jornalistas, pediu para serem "equilibrados tanto no ataque como na defesa" e para serem "muito intensos e muito solidários e, na medida do possível, serem profundos no campo contrário".

Sobre o Rio Ave, Pako Ayestarán admitiu que vai receber uma "equipa com muita qualidade, como já demonstraram na época passada, e que vai dificultar o objetivo" do Tondela em fazer três pontos em casa.

"Sabemos que é uma equipa que tem iniciativa, é pró-ativa e trata de acumular muitos jogadores no meio, e isso sempre dificulta, e vamos ver se somos capazes de fazer o nosso jogo", acrescentou.

Com o mercado a fechar a 6 de outubro, o técnico da equipa beirã deixa tudo em aberto sobre a contratação, ou não, de novos reforços, uma vez que "cada jogo é uma oportunidade, tanto para analisar os aspetos positivos como as coisas que têm de ser melhoradas".

O Tondela recebe o Rio Ave este domingo, pelas 21h00, no Estádio João Cardoso a contar para a primeira jornada da I Liga e, a 48 horas de entrar em campo, realizou testes à covid-19, com resultados todos negativos.