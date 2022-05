Nuno Campos só pensa em vencer frente ao Boavista: "Queremos dar aos adeptos o que merecem"

Nuno Campos, treinador do Tondela

Redação com Lusa

O treinador do Tondela, Nuno Campos, disse, esta sexta-feira, que a equipa está com "o foco a 100 por cento" para conquistar os três pontos na receção ao Boavista, na 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

"Temos que entrar em campo com a certeza que estamos ali a disputar cada palmo do terreno com o nosso foco a 100%. Esse é o ponto principal", assumiu Nuno Campos.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Boavista (sábado, às 15h30), o técnico destacou que, esta semana, "a motivação não faltou e quando há motivação é mais fácil trabalhar", assim como "também tiveram uma grande atitude" nos treinos.

"O foco é ganhar os três pontos, o foco é dar aos nossos adeptos aquilo que eles merecem, porque têm estado sempre connosco e eles merecem que no final do jogo estejamos com eles a entregar-lhes os três pontos, porque isso permite-nos continuar a depender de nós", disse.

O técnico admitiu que, "naturalmente, há sempre alguma ansiedade por este tipo de jogos", mas avisou que "a ansiedade tem de se deixar de lado, porque essa ansiedade pode trair" os jogadores.

"Dependemos de nós, é o que queríamos. Chegados a esta jornada, vamos ter de entrar em campo para ganhar e é aí que temos de nos focar. Acho que vamos ter um bom jogo, vamos ter uma equipa que quer ganhar, que é a nossa, certamente do outro lado estará a mesma situação, mas nós temos de fazer pela vida, porque dependemos de nós e temos de demonstrar, claramente, que queremos ganhar", assumiu.

Para ganhar, admitiu, é preciso dar "continuidade às ações individuais e coletivas da equipa", como tem acontecido nas últimas jornadas, para "estar mais próximo da vitória" e, apesar de não o terem conseguido anteriormente, o técnico admitiu que tem "observado crescimento na equipa".

Sobre o adversário, Nuno Campos destacou que "o Boavista é uma equipa que tem crescido ao longo do tempo, com a entrada do Petit. Tem excelentes jogadores, já está numa situação em que está mais descontraída e pode funcionar a favor deles".

"Sabemos como havemos de contornar as dificuldades que vamos encontrar e que vão ser muitas. Também sabemos que dependemos muito mais daquilo que fizermos nós, do que propriamente do adversário, se fizermos as nossas coisas bem", acrescentou.

O Tondela, que soma 27 pontos e ocupa a 16.ª posição, lugar de "play-off" para disputar a manutenção na I Liga, recebe este sábado, pelas 15:30, o Boavista, que contabiliza 37 e ocupa o 11.º lugar do campeonato, num jogo que será arbitrado por Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.