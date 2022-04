Nuno Campos: "Não foi o melhor resultado, mas foi a melhor exibição"

Declarações de Nuno Campos, treinador do Tondela, após o empate a um golo na receção ao V. Guimarães, jogo da ronda 31 do campeonato.

Empate: "Não era o resultado que nós queríamos, mas foi uma grande exibição da nossa equipa, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Merecíamos outro resultado e a haver um vencedor teríamos de ser nós. Fizemos mais do que suficiente para sair daqui com outro resultado. Estão de parabéns os jogadores, estão de parabéns os adeptos, é um ponto conquistado, quando deveriam ser três."

Atitude: "Com esta atitude, com este jogo intenso, estamos no bom caminho para ficar na I Liga, que é o nosso objetivo, mas, é o que é, e agora também não vale a pena pensar um pouco mais nos três pontos, porque também não foram conquistados. Temos de ressalvar que, com esta atitude, com este jogo coletivo intenso da nossa equipa, estamos no bom caminho para conseguirmos os nossos objetivos, que é ficar na I Liga."

A resposta e os adeptos: "Demos uma grande resposta do que é uma equipa que está em fase de crescimento ainda, foi pena o resultado, porque a resposta em campo hoje foi muito boa. Os nossos adeptos têm sido o nosso maior motor de motivação. Só é pena o resultado, porque eles [adeptos] mereciam os três pontos, penso que a equipa também fez por merecer os três pontos, mas foi um ponto ganho, é um ponto na luta."

Mais elogios à exibição: "Hoje [domingo], graças à nossa exibição, mostrámos um Vitória [de Guimarães] menos forte, sabendo que é forte na mesma, mas hoje foi mérito nosso e, apesar de não levarmos os três pontos, levamos uma grande exibição. Não ganhámos os três pontos, mas ganhámos uma grande exibição. Desde que aqui chegámos, foi a melhor exibição, não foi o melhor resultado, mas foi a melhor exibição. Todos juntos, é a demonstração clara que querem tirar o clube desta situação e isso foi inequívoco hoje".