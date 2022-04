Nuno Campos lamenta início do Tondela: "Entrámos temerosos, não entrámos à nossa imagem"

Declarações do treinador do Tondela, no final do encontro com o Sporting (1-3)

Jogo: "Foi uma vitória justa do Sporting, entrámos temerosos na primeira parte, não entrámos à nossa imagem, mérito do Sporting por consegui-lo, mas demérito nosso por não sermos tão pressionantes como queríamos e por isso as nossas linhas baixaram. Na segunda parte demos uma imagem diferente, mostrámos que queríamos discutir o jogo, corrigimos alguns detalhes e começámos a ser mais pressionantes."

Entrada de Daniel dos Anjos: "As melhorias não têm a ver com o Daniel dos Anjos, mas sim com questões táticas. Entrou bem no jogo. Sabíamos que o Sporting era de dificuldade máxima e nós temos de melhorar algumas coisas. O Sporting sabe tudo o que fazer dentro de campo e nós temos de melhorar."

Resposta da equipa: "Os jogadores deram o máximo e, se repararmos, o controlo de profundidade melhorou. Aí, o Sporting não criou grande perigo, embora tenha conseguido fazer outras coisas, como o espaço entrelinhas, que aproveitou bem."

Permanência: "Os jogadores estão focados em melhorar de jogo para jogo. A luta será até ao fim e vamos conseguir essa luta. Na primeira parte, não conseguimos estar à altura, na segunda parte demos uma resposta diferente. Tivemos duas oportunidades pelo Rafael Barbosa para fazer o 1-2 e podíamos estar mais próximos de discutir o jogo, se tivéssemos marcado."

Próximo jogo com o Moreirense: "Faltam cinco jogos, são 15 pontos e o mais importante é o próximo jogo. Não é decisivo, é importante, com a situação acrescida de ser um confronto direto. Temos de pensar em nós próprios e se dermos uma boa resposta coletiva, estaremos sempre mais próximos de ganhar. Com os cinco jogos que faltam, vamos sair desta situação."