Nuno Campos fala em "dívida" para com os adeptos do Tondela: "Têm sido incansáveis"

Declarações de Nuno Campos, treinador tondelense, após o Gil Vicente-Tondela (3-0), partida relativa à 33ª jornada da Liga Bwin

Derrota: "Sabemos que esta derrota complicou as nossas contas. Não estávamos à espera deste resultado. Acho que houve duas fases de jogos distintas, antes e depois da expulsão do nosso jogador [Marcelo Alves]. Mesmo em inferioridade, conseguimos equilibrar os acontecimentos, mas com o tempo manter esse esforço ficou difícil. Defrontar um adversário com a qualidade do Gil Vicente, a quem deixo os parabéns por o que conseguiram, é sempre muito difícil".

Tondela já não consegue assegurar a permanência de forma direta: "Nem eu, nem a equipa, podemos estar satisfeitos com este desfecho, mas agora temos de nos reerguer e ir em busca da vitória na última jornada. Temos essa dívida para com os nossos adeptos, que têm sido incansáveis. Não nos resta outra alternativa que não seja vencer para podermos entrar no play-off [de manutenção]. Ainda não é altura para fazer avaliações da época, sempre disse que a última jornada é que ia decidir, e mantenho essa convicção".