Nuno Campos: "Ver os jogadores tristes no final do jogo deixa-me satisfeito"

Nuno Campos no empate com o Arouca

Declarações de Nuno Campos, treinador do Tondela, após o empate a dois na receção ao Arouca, na 27ª jornada da Liga Bwin

Resultado: "Conseguimos dar a volta com empenho, com atitude e com vontade de virar uma situação difícil. Depois, na segunda parte, talvez um pouco por ansiedade, como estávamos a ganhar, o jogo ficou mais do lado do Arouca e acabaram por chegar ao empate".

Falta de tranquilidade? "Não quero estar a desculpar-me, por estar aqui há três dias, mas é um aspeto que tem de se trabalhar mentalmente todos os dias, para conseguir que essa tranquilidade volte, porque só assim conseguimos dar a volta à situação".

Queda exibicional na segunda parte? "Na primeira parte, enquanto os jogadores estiveram mais frescos, houve muitos aspetos positivos. Depois, há aspetos que mentalmente acabam por pesar e, na segunda parte, os jogadores mais ansiosos acabam por deixar de cumprir tão bem as suas tarefas".

Aspetos a melhorar na equipa: "Temos de melhorar a concentração, algumas situações pontuais de posicionamento, algum controlo da profundidade. Eles deram ao jogo atitude, empenho, vontade e o próprio talento que têm, mas tudo junto é que vai fazer com que as exibições melhorem e com que a gente ganhe os jogos de forma clara e que a gente transforme um grupo de bons jogadores numa boa equipa".

Resto do campeonato: "Ainda faltam sete finais e temos de olhar para elas como cada final que vamos ganhar".

Postura dos jogadores: "O balneário deixa-me satisfeito com uma coisa, ver os jogadores tristes no final do jogo, acho que é aquilo que devíamos estar habituados quando não se ganha. Fizemos um ponto, mas os jogadores não estão satisfeitos com esse ponto e isso leva-nos a crer que têm o caráter necessário para dar a volta à situação".