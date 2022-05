A final da Taça de Portugal realizou-se no domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, onde o Tondela perdeu com o FC Porto por 3-1, com Neto Borges a marcar o golo da equipa beirã.

Neto Borges pediu desculpas aos adeptos e à cidade de Tondela pela descida da I Liga e assumiu que o golo marcado na Taça de Portugal, frente ao FC Porto, foi "melhor que um sonho".

"Fazer um golo na final é algo incrível. Fazer um golo em qualquer partida é especial, e fazer o golo a uma grande equipa como é o FC Porto, e numa final especial para a cidade, para este clube, é algo que nunca imaginei no meu melhor sonho. É algo de muito especial que vou levar comigo para a minha carreira, para a minha vida", assumiu Neto Borges.

A final da Taça de Portugal realizou-se no domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, onde o Tondela perdeu com o FC Porto por 3-1, com Neto Borges a marcar o golo da equipa beirã.

O Tondela terminou esta época a I Liga, à qual chegou em 2015, no 17.º lugar, em zona de despromoção, com 28 pontos, caindo, assim, para a II Liga.

No domingo, disputou, pela primeira vez, a final da Taça de Portugal de futebol, no Jamor, frente ao FC Porto, tendo perdido por 3-1.