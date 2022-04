Neto Borges: "Exibição do Mafra dignificou a nossa vaga na final da Taça"

Neto Borges, lateral do Tondela

Reação do jogador do Tondela sobre a qualificação para a final da Taça de Portugal, ao empatar (1-1) na segunda mão das "meias" com o Mafra, após o triunfo (3-1) na primeira mão

Sensações: "Estou muito feliz por termos feito história no clube e na cidade. Era importante para adeptos e jogadores chegar ao Estádio do Jamor. O jogo de hoje seria muito difícil. O Mafra fez um grande jogo, dignificou a nossa vaga na final. Jogaram muito. Agora há que comemorar e fazer o nosso trabalho na final da Taça."

Ocasiões para marcar do Mafra: "Estávamos preparados psicologicamente. A equipa deles é muito boa, respeitamo-los desde o primeiro minuto, desde a primeira mão. Fizeram um grande trabalho. A segunda mão foi difícil, eles vieram com tudo."

FC Porto ou Sporting na final: "São duas grandes equipas. Só quero fazer parte da final."

Sonho intacto de conquistar o título: "Com certeza."