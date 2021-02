Declarações de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, depois da derrota por 2-1 em casa do Rio Ave.

Análise ao jogo: "Tivemos uma primeira parte muito boa, com o controlo total do jogo, bom posicionamento, que não permitiu transições ao adversário. Além do golo, podíamos ter resolvido o jogo, pois tivemos oportunidades de fazer o 2-0. O segundo tempo não foi assim tão mau da nossa parte, mas o Rio Ave pressionou alto, acumulou jogadas por dentro, e a nossa equipa teve dificuldades em responder. Sofremos os golos em erros que cometemos, mas temos de os partilhar de forma coletiva. Ainda fizemos várias mudanças na equipa, e voltámos a entrar no jogo, com boas ocasiões para empatar, mas não fomos capazes, e é difícil acreditar que saímos sem nada deste jogo."

Maus resultados a jogar fora de casa: "É difícil explicar a diferença de resultados fora [um empate e oito derrotas] e em casa [cinco vitórias, dois empates e duas derrotas]. Tem que ver com a sorte, mas também com o rendimento. Acredito que isso vai mudar. Não me interessa o passado, ainda temos muitos jogos pela frente, e temos a possibilidade de ganhar fora. Neste momento, os detalhes têm feito a diferença."

Ausência de Mário González: "Está lesionado, fez hoje uma ressonância e vamos ver a extensão do problema".