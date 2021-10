Murillo, a Liga de sonho e o Tondela: "Vai lutar pelas competições europeias muito em breve"

Jhon Murillo, jogador do Tondela, concedeu entrevista à agência EFE.

Jhon Murillo, jogador do Tondela, em entrevista concedida à agência EFE, falou sobre o número de jogos disputados na Liga portuguesa, sobre o emblema português e sobre os seus objetivos enquanto jogador.

"Quando se olha para os números de jogos, uma pessoa nem imagina. Nos dois primeiros anos estive por empréstimo do Benfica. E já fiz 151 jogos na I Liga, algo que nunca imaginei, é um orgulho. A verdade é que são seis épocas, estou muito contente, muito feliz. E durante todos esses anos o Tondela continuou na primeira", começou por dizer, antes de destacar o companheiro de equipa que chamou mais à atenção ao longo destes anos.

"Houve excelentes grupos. O Pepelu [agora ao serviço do Levante], estive com ele e é um rapaz muito focado, humilde, muito carinhoso com todos os colegas. Lutou para jogar em La Liga e agora isso está a dar os seus frutos", explicou.

Sobre o Tondela, afirma em breve lutará pelos lugares europeus: "A cada época tem melhorado muito como clube, tal como o nível dos jogadores que chegam. Muito em breve vai estar a lutar pelas competições europeias. Cada dia há jogadores com mais qualidade."

Jhon Murillo revelou depois quais os seus objetivos para a carreira e o campeonato em que sonha jogar.

"Primeiro, terminar bem esta época, é o meu último ano de contrato. O Tondela é um clube que luta por não descer. Quero ir para um clube na luta pelas posições europeias. Mas agora estou centrado no Tondela. Tive um par de ofertas na pré-época, de um clube que luta pelas posições europeias. Mas o país e as condições não me satisfaziam. Há três semanas também tive outra que não era do meu agrado. O importante é o dia-a-dia. A minha primeira opção é ficar na Europa. Quero jogar em Espanha, onde quero ir é sem dúvida para Espanha", concluiu.